СМИ: в Мьянме уничтожили более 80 принадлежащих военным телекоммуникационных вышек

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 80 телекоммуникационных вышек Mytel, принадлежащих совместному предприятию вооруженных сил Мьянмы и министерства обороны Вьетнама, были уничтожены по всей стране. Об этом сообщило в понедельник издание The Irrawaddy.

Согласно его данным, обстрелы вышек Mytel (один из четырех операторов связи в Мьянме) участились на прошлой неделе, когда теневое правительство национального единства объявило военным оборонительную войну. Порядка 14 телекоммуникационных вышек Mytel были разрушены к 9 сентября. Военные также информировали, что до этой даты было предпринято 68 попыток разрушить или поджечь вышки по всей стране. Между тем они не уточнили владельца или оператора пострадавших конструкций.

Народные силы обороны утверждают, что 10 сентября они уничтожили еще семь вышек в районе Сагаинг. Еще девять были разрушены в выходные дни в городах Магуэ и Янгон. По информации издания, всего было уничтожено 84 вышки.

После 1 февраля жители Мьянмы бойкотируют услуги Mytel в знак протеста против действий военных. Офисы компании и телекоммуникационные вышки впервые стали объектами нападений в начале апреля в ответ на жесткие разгоны протестующих.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.