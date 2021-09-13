Глава МВД Франции намерен добиться роспуска организации темнокожих экстремистов

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что добивается роспуска организации Defense Noire Africaine ("Черная африканская оборона") ввиду ее экстремистской направленности. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я принял решение инициировать процедуру, которая должна привести к запрету лиги Defense Noire Africaine. Высказывания представителей этой расистской организации направлены на разжигание ненависти и дискриминации. Ее действия приводят к нарушению общественного порядка, в чем мы недавно смогли убедиться на примере событий в Валь-де-Рёй", - отметил глава МВД.

В субботу в этом городе, расположенном в департаменте Эр к западу от Парижа, три десятка темнокожих членов Defense Noire Africaine организовали манифестацию возле мэрии, а затем захватили все здание. Поднявшись на верхний этаж, они выломали дверь и ворвались в актовый зал, где сорвали церемонию бракосочетания. Радикалы также нанесли оскорбления мэру-социалисту Марк-Антуану Жаме и обсыпали его мукой.

Существенная напряженность в отношениях между различными этническими общинами, которую спровоцировала драка между мальчиком-курдом и подростком-африканцем, сохранялась в течение трех дней. Действия темнокожих активистов значительно обострили ситуацию.

В связи с инцидентом в Валь-де-Рёй мэрия подала в суд иск против участников беспорядков, которые в большинстве своем не являются местными жителями. Ранее экстремисты из Defense Noire Africaine выражали радость в связи с гибелью в Мали французских солдат, участвовавших в антитеррористической операции. Кроме того, организация призывала своих сторонников к осквернению могилы Шарля де Голля.