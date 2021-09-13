СМИ: войска КНР для участия в учениях в России проделали самый долгий путь в своей истории

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Переброска военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по железной дороге в Оренбургскую область для участия в международных учениях "Мирная миссия - 2021" стала беспрецедентной операцией в истории китайских вооруженных сил. Как сообщило в понедельник издание Global Times, военнослужащие преодолели более 6,3 тыс. км.

КНР для доставки своего вооружения сформировала четыре железнодорожных эшелона и две воздушные группы, которые были направлены из разных регионов страны 26 августа, пишет газета. Первая группа прибыла на место по железной дороге 6 сентября, проделав путь протяженностью более 6 300 км, что стало самым большим расстоянием, преодоленным китайскими военными по железной дороге для участия в учениях за рубежом.

По данным Global Times, в учениях принимают участие 558 солдат и офицеров НОАК, а также 130 единиц китайской боевой техники. В операции по переброске Китай также задействовал новейшие военно-транспортные самолеты Y-20, которые вылетели из Шэньяна (провинция Ляонин) и уже прибыли на российский полигон Донгуз.

"Климат на полигоне Донгуз холодный, перепады температур днем и ночью очень большие", - поделился впечатлениями принимающий участие в учениях старший полковник объединенных сил материально-технического обеспечения Чжу Сыцян. По его словам, НОАК также доставила на полигон инженерную технику, которая построила временный лагерь за 50 часов.

Для участия в учениях вооруженные силы Китая также перебросили на полигон самоходные артиллерийские установки ZTL-11 (другое название - "Тип-11"), БМП "Тип-08" и внедорожники "Мэнши". Кроме того, на полигон были переброшены вертолеты - военно-транспортные Z-8G и ударные Z-19. Как отмечает издание, учения проходят на фоне вывода американских войск из Афганистана и вызванной этим "деградации ситуации в сфере безопасности в регионе".

"Китай продемонстрировал свои возможности в перемещении вооруженных сил на большие расстояния и в короткие сроки при помощи разных средств транспорта. Вооружение и оборудование, которые были доставлены туда, очень подходят для контртеррористических операций", - приводит "Хуаньцю шибао" слова китайского военного эксперта, который попросил не раскрывать его имя. "Это демонстрирует возможности и решительность страны в защите мира и стабильности в регионе", - указал он.

"Мирная миссия - 2021"

Антитеррористические учения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021" проходят с 11 по 25 сентября, в них примут участие порядка 4 тыс. военнослужащих из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Учения должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса были перенесены на 2021 год.