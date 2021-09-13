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Пандемия COVID-19

В Словении с 15 сентября будут действовать новые ограничительные меры для борьбы с ковидом

Для посещения практически любых мест на территории страны гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо быть привитыми

ЛЮБЛЯНА, 13 сентября. /ТАСС/. Новые ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступят в силу с 15 сентября на территории Словении. Об этом в понедельник сообщает радио и телевидение страны со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Словении Франца Виндишара.

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Отмечается, что со среды для посещения практически любых мест на территории страны гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев. На рынки, в торговые центры, книжные магазины, на автомобильные заправочные станции и другие объекты сферы услуг будут допущены только те, кто соответствует обозначенным условиям.

То же относится и к сфере здравоохранения. В случае необходимости оказания срочной медицинской помощи, а также для лиц, сопровождающих детей младше 15 лет, будут делаться исключения. Также новые правила не будут распространяться на детей младше 12 лет.

"Только строгое соблюдение указанных условий позволит в настоящее время функционировать нашему обществу и системе здравоохранения. Для нас сейчас наступил решающий момент, когда все мы можем повлиять на то, какой будет эта осень. Давайте будем все вместе, будем едины, разумны и станем придерживаться общего взгляда на здоровое будущее нашего общества", - сообщил представитель министерства здравоохранения Словении.

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