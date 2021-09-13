В Словении с 15 сентября будут действовать новые ограничительные меры для борьбы с ковидом

ЛЮБЛЯНА, 13 сентября. /ТАСС/. Новые ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступят в силу с 15 сентября на территории Словении. Об этом в понедельник сообщает радио и телевидение страны со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Словении Франца Виндишара.

Отмечается, что со среды для посещения практически любых мест на территории страны гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев. На рынки, в торговые центры, книжные магазины, на автомобильные заправочные станции и другие объекты сферы услуг будут допущены только те, кто соответствует обозначенным условиям.

То же относится и к сфере здравоохранения. В случае необходимости оказания срочной медицинской помощи, а также для лиц, сопровождающих детей младше 15 лет, будут делаться исключения. Также новые правила не будут распространяться на детей младше 12 лет.

"Только строгое соблюдение указанных условий позволит в настоящее время функционировать нашему обществу и системе здравоохранения. Для нас сейчас наступил решающий момент, когда все мы можем повлиять на то, какой будет эта осень. Давайте будем все вместе, будем едины, разумны и станем придерживаться общего взгляда на здоровое будущее нашего общества", - сообщил представитель министерства здравоохранения Словении.