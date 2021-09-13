США предоставят $64 млн для гуманитарной работы в Афганистане

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в рамках нового транша гуманитарной помощи. Эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур", - сказала она.

Дипломат отметила заявления талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") о готовности обеспечивать безопасность гуманитарной работы ООН. "Но одних слов мало, и мы будем судить по делам", - сказала она.

Томас-Гринфилд не исключила, что в дальнейшем США предоставят новый транш на оказание гуманитарной помощи стране. "Мы продолжаем оценивать ситуацию на земле с этой целью", - добавила она.

Ранее США заморозили на счетах своих банков около $9,5 млрд, принадлежавших прежнему правительству Афганистана. Цель проходящей в Женеве донорской конференции - собрать $606 млн для Афганистана.