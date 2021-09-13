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Смена власти в Афганистане

В ООН заявили, что около 500 тыс. афганцев покинули свои дома с начала наступления талибов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что 3,5 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество внутренне перемещенных лиц в Афганистане увеличилось примерно на полмиллиона человек в результате событий последних месяцев - наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) и захвата ими власти в стране. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на донорской конференции по Афганистану.

"3,5 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами, из которых около 500 тыс. стали такими в последнее время", - сказал он по видеосвязи из Кабула.

"Возможный коллапс экономики, который может совпасть с ростом насилия и напряженности, может привести к гораздо большему числу беженцев, как внутри страны, так и тех, кто ее покинет. И это может произойти очень скоро", - сказал он.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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