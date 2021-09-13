СМИ: в Мьянме в результате двух нападений убиты почти 50 военных и полицейских

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 50 военных и полицейских были убиты в минувшие выходные во время двух нападений гражданских сил сопротивления в штате Чин и регионе Магуэй в Мьянме. Об этом в понедельник сообщило издание The Irrawaddy.

По его информации, около 200 представителей двух объединений напали на военный пост в одной из деревень в штате Чин, но позже отступили. Им удалось захватить пункт в субботу вечером, когда уже 400 человек атаковали его во второй раз. Во время перестрелки были убиты 12 военных, восемь бойцов гражданского сопротивления получили ранения. После захвата огнестрельного оружия и боеприпасов нападавшие сожгли военный пост.

Во время нападения на полицейский пост в регионе Магуэй погибли пять стражей порядка, трое бойцов сопротивления были ранены. Еще 30 полицейских, которые были отправлены на место в качестве подкрепления, были убиты из засады.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.