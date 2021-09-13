Трамп намекнул, что ему "придется" участвовать в президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора", - сказал Трамп в ответ на вопрос о его возможном участии в следующей президентской избирательной кампании в США. Он назвал "самым большим позором в истории страны" то, как был осуществлен вывод американских войск из Афганистана.

Трамп заявил, что не считает действующего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для должности и что нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе. "Они продолжают твердить, что хотят объединить людей, что хотят быть инклюзивными, но они такими не являются", - высказал свое мнение экс-президент.

Однако, как указывает Fox News, на данный момент неизвестно, заявит ли Дональд Трамп официально о своей кандидатуре, и когда он это сделает.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.