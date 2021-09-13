Украина направила в Прагу запрос о выдаче россиянина Франчетти

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Украина уже направила в Чехию запрос о выдаче гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в Праге. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь министерства юстиции республики Владимир Ржепка.

"Украина направила запрос о выдаче гражданина России Александра Франчетти", - сказал он.

Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что ранее обращался в Минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти, сказано в сообщении офиса.

"Сегодня офис генпрокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и действительность процессуальных решений в уголовном производстве. Офис генпрокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 с запросом прокуратуры <...> о выдаче гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Органы досудебного расследования на Украине разыскивают Франчетти для привлечения к уголовной ответственности за участие в "не предусмотренных законом (Украины) вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер". Отмечается, что Голосеевский районный суд Киева принимал решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

Рассмотрение дела Франчетти

Дело Франчетти, задержанного в Праге по запросу Украины, рассматривает городская прокуратура Праги, сообщил пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка.

"В данный момент дело [Франчетти] рассматривает <...> городская прокуратура Праги, - отметил он. - Изучается предложение о взятии его под стражу. Проводятся предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве [в случае получения от другого государства запроса о выдаче]".

Далее запросом киевских властей займутся судебные инстанции, которые должны дать заключение по поводу возможности его экстрадиции на Украину. Только после того как суды завершат рассмотрение этого дела, оно с соответствующими рекомендациями поступит в Минюст. Окончательный вердикт вынесет глава ведомства.

"Процедура, связанная с принятием решения об экстрадиции или отказе в ней, обычно занимает как минимум несколько месяцев", - напомнил Ржепка. В свою очередь в МИД Чехии сообщили ТАСС, что ведомство проинформировано о ситуации с россиянином, но данное дело находится исключительно в компетенции Минюста.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.