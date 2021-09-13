В Одессе начались совместные с НАТО учения по защите объектов в Черном море

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Командно-штабные совместные учения Украины и НАТО "Нерушимая стойкость" начались в Одессе. Об этом в понедельник сообщила миссия Украины при альянсе в Twitter.

"В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина - НАТО по защите критической инфраструктуры в Черном море "Нерушимая стойкость", - говорится в сообщении. Уточняется, что тренировки являются первыми совместными учениями, организованными во исполнение решения министров иностранных дел стран НАТО, и являются составной частью Черноморского пакета в поддержку Украины.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своем официальном сайте в понедельник проинформировал, что специалисты ведомства являются участниками "Нерушимой стойкости". "Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств - членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе", - также сообщили в СНБО.

По информации ведомства, учения проводятся правительством Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне. "Цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности", - сообщили в СНБО. Отмечено также, что к тренировкам будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критически важной инфраструктуры.

Ранее в НАТО заявляли, что регион Черного моря представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО, в связи с чем альянс увеличил там свое присутствие.