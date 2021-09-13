Премьер Израиля назвал "очень важной и очень хорошей" встречу с президентом Египта

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет охарактеризовал как "очень важную и очень хорошую" состоявшуюся в понедельник в городе Шарм-эш-Шейх встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Это была очень важная и очень хорошая встреча, мы заложили основу для тесных связей в будущем", - распространила слова премьера его канцелярия. "Мы обсудили ряд вопросов в дипломатической сфере, сфере безопасности и экономики, а также пути углубления связей и укрепления интересов наших стран", - добавил Беннет.

В ходе переговоров "лидеры двух стран обсудили широкую повестку дня, в том числе пути углубления двустороннего сотрудничества с упором на расширение масштабов взаимной торговли, а также целый ряд региональных и международных вопросов", сообщила канцелярия израильского премьера. Беннет на встрече "подчеркнул важную роль Египта в поддержании стабильности в сфере безопасности в секторе Газа и в поиске решения проблемы пленных и пропавших без вести израильских граждан", а также "поблагодарил ас-Сиси за важную роль, которую Египет играет в регионе, отметив, что спустя более чем 40 лет после подписания мирного договора между Израилем и Египтом это соглашение продолжает служить основой безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", добавили в ведомстве премьера.

Это первая личная встреча ас-Сиси и Беннета. В мае при посредничестве Каира вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. С тех пор ведется работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.