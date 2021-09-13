Зампредседателя временного кабмина Афганистана провел переговоры с главой МИД Туркмении

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя объявленного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного кабмина Афганистана Абдул Салам Ханафи провел по видеосвязи переговоры с зампредседателя и главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым. Об этом сообщил в понедельник представитель радикалов Мохаммад Наим на своей странице в Twitter .

"Мавлави Абдул Салам Ханафи поблагодарил соседний Туркменистан и подтвердил приверженность Афганистана сотрудничеству с ним во имя развития двусторонних отношений в вопросах, представляющих взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь глава туркменского внешнеполитического ведомства поздравил Ханафи с избранием нового правительства Афганистана, подтвердив намерение Ашхабада "развивать дружественные и братские связи между странами".

По словам Мередова, наиболее актуальными для двух государств проектами остаются завершение строительства железнодорожной магистрали Туркмения - Афганистан - Таджикистан, проходящей через северный афганский город Андхой (провинция Фарьяб), реализация проекта по проведению трансафганского газопровода ТАПИ, по которому Ашхабад будет осуществлять поставки газа в Южную Азию, а также претворение в жизнь совместных программ в области электроэнергетики. Кроме того, туркменский министр пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

После того как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул, а афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика готова содействовать налаживанию контактов для мирного урегулирования в Афганистане.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, Туркмения не устанавливала с режимом радикалов дипломатических отношений, однако была единственной из центральноазиатских республик, которая открыла в городе Хайратон (провинция Балх) туркменское консульство, а в Ашхабаде - представительство руководства "Талибана". Более того, между талибами и Туркменией было заключено соглашение, предусматривавшее, в частности, поставки туркменского газа в Афганистан и развитие авиасообщения между странами.