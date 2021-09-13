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Белый дом подтвердил проведение 24 сентября саммита "четверки" в Вашингтоне

Стороны сосредоточат внимание на углублении наших связей и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, отметила Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) состоится 24 сентября в Вашингтоне в очном формате. Эту информацию подтвердила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США Джо Байден 24 сентября примет в Белом доме первый в истории [очный] саммит "четверки". <...> Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на углублении наших связей и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов" - говорится в письменном заявлении Псаки.

Ранее о проведении встречи сообщало со ссылкой на источник агентство Reuters.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".

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