Премьер Испании заявил, что примет участие в переговорах с каталонскими властями

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес примет участие в переговорах с представителями каталонского кабмина по урегулированию регионального кризиса. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в интервью телекомпании Televisión Española.

"Я пойду [на встречу]", - сказал Санчес. Он уточнил, что переговоры намечены на среду. "Я возглавлю делегацию правительства Испании", - добавил глава кабмина.

В конце июня текущего года Санчес провел встречу с главой кабмина региона Пере Арагонесом. По ее итогам лидер автономии выразил мнение, что каталонский политический кризис должен быть урегулирован путем диалога и переговоров с испанским правительством. При этом Арагонес в очередной раз заявил о необходимости провести референдум о независимости региона, против которого выступает кабмин Испании.

Встреча Санчеса и Арагонеса прошла после того, как правительство Испании помиловало каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года.