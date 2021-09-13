Блинкен считает, что "Аль-Каида" сейчас не может осуществить атаки на США

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Американские разведывательные службы считают, что террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) была ослаблена и сейчас не имеет возможности осуществлять атаки против США. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Группировка "Аль-Каида", атаковавшая нас 11 сентября [2001 года], уже давно была серьезно ослаблена до того уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, она не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других", - сказал он.

Как добавил Блинкен, радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане "следует помнить, что произошло в прошлый раз, когда оно предоставило убежище группировке "Аль-Каида", а она осуществила атаку" против США.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на "Аль-Каиде".