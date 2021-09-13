В Пентагоне заявили, что сильная НАТО важна для поддержания стабильности в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Сильная Организация Североатлантического договора (НАТО) необходима в вопросе поддержания стабильности в отношении России. Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Я думаю, весьма полезно осознавать, что сильная НАТО, более сильная НАТО невероятно важна для поддержания стабильности в отношении России, - полагает генерал. - Североатлантический договор - один из самых великолепных договоров, и партнеры по этому договору, включая тех, кто находится по эту сторону Атлантического океана [в Западном полушарии], получают огромную выгоду от сильной обороны".

Он считает, что 10 лет назад США "потеряли понимание того, насколько важным для этого является НАТО". "Я думаю, что это было в то время, когда Россия больше не была одним из наших противников. Действительно, если вы прочитаете ядерную доктрину [США] от 2010 года и [соответствующие] документы, в них четко говорится, что Россия больше не представляет угрозы. В то же самое время они [Россия] модернизировали весь свой ядерный арсенал", - пояснил Хайтен, срок пребывания которого на посту зампредседателя КНШ подходит к концу в этом году.

В середине июня по итогам саммита НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы государств и правительств НАТО подтвердили готовность к диалогу с Россией и к усилению ее сдерживания. Он подчеркнул, что "отношения [альянса] с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны". Он в очередной раз указал, что альянс хочет поддерживать диалог с РФ, чтобы, в частности, избежать эскалации и непредсказуемых ситуаций.