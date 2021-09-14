В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает во вторник свою работу, кульминацией которой станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. В прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров. В стране складывается трудная гуманитарная ситуация. В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созвал в Женеве донорскую конференцию, целью которой является сбор 606 млн долларов на помощь афганскому населению в ближайшие четыре месяца. 16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Вопросы аккредитации

Со сменой власти в Афганистане встал вопрос о полномочиях нынешнего представителя страны при ООН Гуляма Исхакзая. Как ранее заявил председатель 75-й сессии Генассамблеи Волкан Бозкыр, решение по афганскому послу может быть принято аккредитационным комитетом в октябре - ноябре.

Аккредитационный комитет 76-й сессии планируется сформировать на ее первом заседании 14 сентября. Традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира. Комитет принимает решения относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня. Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, Исхакзай будет представлять Афганистан на мероприятиях высокого уровня 21-27 сентября.

Вопрос о полномочиях посла Мьянмы, где ранее также сменилось руководство, может быть решен в октябре - ноябре. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили в ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.

Высокие гости

Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд направила коллегам письмо, рекомендовав делегатам рассмотреть возможность участия в неделе высокого уровня в виртуальном режиме, чтобы предстоящие дискуссии не стали "событием - суперраспространителем" пандемии.

Официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что штаб-квартира ООН приняла необходимые меры предосторожности. "Мы уже приняли серию мер ввиду распространения дельта-варианта коронавируса, в том числе ввели обязательное ношение масок всеми сотрудниками в штаб-квартире ООН, обязательное информирование о статусе вакцинации, обязательство для персонала информировать о положительных результатах теста на коронавирус и обязательное вакцинирование определенных категорий персонала в преддверии недели высокого уровня", - сказал он.