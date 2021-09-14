Блинкен заверил, что Вашингтон поддержит Украину

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) на слушаниях сообщил, что недавно посетил Украину. По его словам, официальные лица в стране "напуганы до смерти" в свете произошедшего в Афганистане и "сомневаются в готовности" США поддерживать Киев. Законодатель спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно", - ответил госсекретарь США. "Мы выполним наши обязательства", - добавил он. "Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно Закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал шеф американской дипломатии.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.