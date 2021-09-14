Блинкен заявил, что США дадут оценку роли Пакистана в событиях в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и событий в Афганистане. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, власти США намерены "рассмотреть в ближайшие дни или недели" то, какую "роль сыграл Пакистан в последние 20 лет" в контексте ситуации в Афганистане и захвата страны талибами. Как отметил Блинкен, в Вашингтоне также обсудят вопрос о том, какую роль, с точки зрения США, Пакистану следует "сыграть [в Афганистане] в ближайшие годы, и что для этого нужно".

Во время выступления госсекретарь отметил, что действия Пакистана "во многих случаях противоречат интересам" США. Он также добавил, что в каких-то ситуациях интересы стран совпадают. Блинкен констатировал, что американская сторона сотрудничает с Пакистаном по ряду направлений, касающихся борьбы с терроризмом.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.