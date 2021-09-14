В Пентагоне сообщили о приближении к разработке оружия направленной энергии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты близко подошли к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Он подчеркнул, что оружие направленной энергии "обладает огромным потенциалом". Генерал пояснил, что речь идет "просто об энергии в виде света", которое "экономически эффективным способом может уничтожать цели: будь то крылатая ракета или баллистическая ракета". "Важно также понимать, что технологии значительно продвинулись вперед, и мы уже очень близко подошли" к тому, чтобы разрабатывать и внедрять такие возможности, отметил Хайтен, срок пребывания которого на посту зампредседателя КНШ подходит к концу в этом году. Оружие направленной энергии также способно изменить нынешнюю ситуацию в военной сфере, продолжил он, когда создание и внедрение перехватчиков обходится гораздо дороже, чем ракеты противника.

Генерал добавил, что Пентагону необходимо развивать и гиперзвуковое оружие.