Блинкен: Таджикистан, Узбекистан и Пакистан обещали пропускать граждан США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты достигли договоренностей с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном о пропуске этими тремя странами эвакуирующихся с территории Афганистана американских граждан. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работали с рядом стран, включая Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы гарантировать, чтобы в идеале их границы в целом оставались открытыми <...> для американских граждан, обладателей вида на жительство в США, а также [американских въездных] виз, которые стремятся покинуть [Афганистан] и которым мы (власти в Вашингтоне - прим. ТАСС) оказываем помощь в этом. И у нас есть базовые соглашения со всеми тремя странами, что дело так и будет обстоять", - заявил глава внешнеполитического ведомства. Он выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению ситуации в Афганистане.

Законодатели от находящейся на данном этапе в оппозиции Республиканской партии США подвергли Блинкена, представляющего демократов, резкой критике за шаги президента Джо Байдена и его администрации, предпринятые в Афганистане. Шеф американской дипломатии признал, что власти США в противостоянии с движением "Талибан" (запрещено в России), по сути, не смогли выработать победную стратегию. По оценке Блинкена, в контртеррористическом военном плане Соединенные Штаты действовали в Афганистане вполне успешно. "[Но] другая история - когда дело дошло до намного более дорогостоящих усилий, направленных на то, чтобы нанести поражение [движению] "Талибан" и переделать Афганистан. И, считаю, мы дошли до той точки, когда, пожалуй, знали, как не проиграть, но были неспособны в тех рамках одержать победу", - сказал госсекретарь.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из южноазиатской страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.