В ВС США считают, что Китай совершил прорыв в области развития стратегических вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Китай совершил беспрецедентный прорыв в развитии своих стратегических вооружений. Такое мнение озвучил в понедельник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард в ходе интернет-конференции.

"Впервые в нашей истории у нас одновременно есть два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие. Наша страна ранее никогда не оказывалась в подобной ситуации", - указал Ричард, отметив, что "прежние методы работы [в данной ситуации] не будут эффективны". "Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света", - подчеркнул он.

"Мы стали свидетелями того, как Китай совершил стратегический прорыв", - заявил глава СТРАТКОМ. По его словам, "масштаб расширения их военных возможностей практически не имеет примеров в истории". Ричард подчеркнул, что речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия.

Вместе с тем Ричард отметил, что российские власти "методично продолжают широкомасштабную модернизацию" своих вооруженных сил. "Россия остается нарастающей угрозой", - заключил глава СТРАТКОМ.