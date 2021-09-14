Япония, США и Южная Корея обсудили новые ракетные испытания КНДР

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Высокопоставленные дипломаты Японии, США и Южной Кореи во вторник в Токио провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудили испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество, направленное на денуклеаризацию Корейского полуострова. Для достижения этой цели будет использоваться сочетание диалога с Пхеньяном и давления на него посредством санкций, добавляет Kyodo.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник объявило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным ЦТАК, ракеты поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. км. Северокорейская сторона подчеркнула, что технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.

Японское правительство в этой связи подчеркнуло, что если новая северокорейская ракета действительно способна преодолевать расстояние в 1,5 тыс. км, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии. Власти страны также пообещали продолжить укреплять свои оборонительные способности.