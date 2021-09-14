Байден выступил на митинге в поддержку губернатора Калифорнии, которому грозит отставка

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден в понедельник вечером выступил в калифорнийском городе Лонг-Бич на митинге в поддержку своего однопартийца Гэвина Ньюсома, которому грозит отставка с поста губернатора Калифорнии. Во время своей речи нынешний американский лидер упомянул бывшего главу государства республиканца Дональда Трампа, после чего перекрестился.

"Конечно, причина, по которой я здесь, по которой вы все здесь, сводится к тому, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга губернатора Гэвина Ньюсома - одного из лучших губернаторов в стране", - заявил Байден. Трансляция его выступления велась на одном из каналов в YouTube. Упомянутый митинг в Калифорнии проводился в связи с тем, что во вторник, 14 сентября, в штате пройдет голосование по вопросу досрочной отставке Ньюсома.

"Взор всей страны устремлен на Калифорнию, потому что решение, которое вам предстоит принять, не только окажет огромное влияние на Калифорнию, но также отразится по всей стране и, честно говоря, во всем мире. Я не шучу. И вот почему. Вы все знаете, что в прошлом году мне пришлось участвовать в выборах против реального Дональда Трампа", - продолжил Байден. В этот момент он на несколько секунд замолчал и перекрестился. Толпа встретила эти действия смехом и аплодисментами. "В этом году ведущий республиканец, который баллотируется в губернаторы Калифорнии, наиболее близок к тому, чтобы быть клоном Трампа", - утверждал после этого Байден. Он не уточнил, какого именно республиканца из числа претендентов на пост губернатора Калифорнии имеет в виду.

"Голосуйте за то, чтобы сохранить Гэвина [на посту губернатора]. <...> Вы либо оставите Гэвина Ньюсома в качестве вашего губернатора, либо получите Дональда Трампа. Это не шутка", - добавил президент США.

Летом 2020 года политические оппоненты губернатора-демократа Ньюсома в очередной раз начали кампанию за проведение голосования, на котором предлагалось поставить вопрос о его отставке. Согласно законам Калифорнии, для этого требовалось около 1,5 млн подписей жителей штата, имеющих право голоса. В число организаторов кампании входят политики-республиканцы. В конце июня нынешнего года стало известно, что подписей собрали достаточно - их оказалось свыше 1,7 млн.