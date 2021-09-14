В МИД КНР заявили о готовности сотрудничать с Сингапуром в разработке лекарств

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китай готов развивать сотрудничество с Сингапуром в области исследования и разработки лекарственных препаратов, а также в изучении вирусов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в Сингапуре с вице-премьером республики Хэн Сви Китом.

"Китай готов развивать сотрудничество с сингапурской стороной в области исследования и разработки лекарственных препаратов, изучения вирусов и других аспектах, а также вместе противостоять "вакцинному национализму", чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией в регионе", - приводит слова Ван И во вторник сайт МИД КНР.

Как указал глава китайского внешнеполитического ведомства, "вирус не делает различий между национальными границами и расами, только сплоченность всего человечества может окончательно победить пандемию". Он отметил, что политизация вопроса происхождения вируса, перекладывание ответственности и "перевод стрелок" наносят ущерб международному противоэпидемическому сотрудничеству".

Глава МИД КНР также провел встречу со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном.

Ван И в период с 10 по 15 сентября нанесет официальные визиты во Вьетнам, Камбоджу, Сингапур и Республику Корея.