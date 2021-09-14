Курц заявил, что Австрия не примет ни одного афганского беженца

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa , которое было опубликовано во вторник.

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, - сказал он. - Этого не произойдет, пока я у власти". По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. "В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире", - указал австрийский канцлер.

"Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна", - отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, "в основном низким", а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.

Канцлер подчеркнул, что Австрия уделяет "особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран и выделяет €20 млн на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе".