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Смена власти в Афганистане

Курц заявил, что Австрия не примет ни одного афганского беженца

По словам канцлера, в стране уже проживает четвертая по величине афганская община в мире

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa, которое было опубликовано во вторник.

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"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, - сказал он. - Этого не произойдет, пока я у власти". По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. "В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире", - указал австрийский канцлер.

"Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна", - отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, "в основном низким", а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.

Канцлер подчеркнул, что Австрия уделяет "особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран и выделяет €20 млн на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе".

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АвстрияАфганистанКурц, СебастьянСмена власти в Афганистане
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