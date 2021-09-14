Рахмон и Путин обсудили ситуацию в Афганистане

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы Таджикистана.

"Президенты подробно обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане, особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, "в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические аспекты двусторонних отношений". Также, главы государств "рассмотрели региональную и международную повестку дня", в этом контексте "были обсуждены вопросы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана".