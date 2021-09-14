ЕСПЧ счел нарушением запрет на регистрацию НБП в России

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает нарушением прав человека роспуск Национал-большевистской партии (НБП, признана судом экстремистской, запрещена в РФ) и последующий отказ вновь зарегистрировать ее. Соответствующее решение было опубликовано во вторник на сайте суда.

"Суд признает, что имело место нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений - прим. ТАСС) Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в связи с роспуском ассоциации НБП", - говорится в постановлении. В этой связи суд принял решение о выплате компенсации в €10 тыс. заявителям жалобы, в том числе родственникам одного из сооснователей партии - писателя Эдуарда Лимонова (Савенко), который умер в марте 2020 года.

В своем обращении заявители также настаивали на наличии нарушений в рамках статьи 6 (право на справедливое судебной разбирательство) и статьи 14 (запрет на дискриминацию), называя решение о роспуске партии "непропорциональным и ненужным в демократическом обществе". Однако ЕСПЧ не увидел оснований рассматривать отдельно по существу претензии в рамках статьи 6 и назвал необоснованными претензии по статье 14.

НБП была основана в 1993 году писателем Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым. 19 апреля 2007 года Мосгорсуд удовлетворил требование столичной прокуратуры и признал НБП экстремистской организацией, запретив ее деятельность в России в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности". 7 августа 2007 года Верховный суд РФ оставил в силе это решение, отклонив жалобу бывшего лидера организации Эдуарда Лимонова. Тем самым активистам НБП было запрещено участвовать в митингах, использовать символику.