Глава МИД Украины заявил, что Киев больше не верит обещаниям Запада

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не верит обещаниям стран Запада.

"Страна [Украина] извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - сказал он в интервью британскому изданию The Independent.

В связи с этим, полагает он, Украине нужно научиться превращаться в "гибкое военное государство", подобное Израилю. "Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - сказал Кулеба.

В субботу, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming в Киеве глава украинского МИД призвал не держать Киев на "крючке реформ" и признать, что Украину не принимают в ЕС не потому что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому. Он привел в качестве примера Северную Македонию, которая не может войти в ЕС "не потому что ей не хватает реформ, а потому что вокруг этого есть политические вопросы". Кулеба сказал, что не просит об исключении для Украины, но предлагает "признать простой факт, что прием в ЕС - это не только о реформах". Глава МИД также призвал Европу к "честному разговору" относительно перспектив членства Киева в ЕС.