Лукашенко назначил экс-главу Федерации хоккея Белоруссии Баскова сенатором

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко назначил бывшего председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова членом Совета Республики Национального собрания (верхняя палата белорусского парламента) по своей квоте.

По сообщению агентства БелТА, о своем решении глава государства сообщил лично во время рабочей встречи во вторник, на которой присутствовала и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором. По квоте президента, еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате, к месту. Человек он способный, это я знаю", - сказал Лукашенко. По словам президента, он направляет Баскова в парламент "не только потому, что это патриот, преданный стране человек". "Таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно, но я его хочу видеть там еще как человека способного", - отметил Лукашенко.

Лукашенко также рассказал, что на пост нового председателя ФХБ уже подобрана кандидатура. "Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку", - сказал глава государства. При этом добавил, что это "великий спортсмен", не хоккеист, но "хороший управленец". "Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь", - добавил президент.

10 сентября Басков сообщил, что написал заявление об увольнении с должности председателя Федерации хоккея Белоруссии после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет. 8 сентября IIHF объявила о пятилетней дисквалификации Баскова, решение было принято из-за угроз в адрес белорусских спортсменов в связи с их политическими убеждениями. Совет IIHF также определил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 сентября 2021 года. ФХБ имеет возможность обжаловать решение IIHF в Спортивном арбитражном суде.