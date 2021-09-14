Глава МИД Украины заявил, что границы страны недостаточно защищены

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Киев вложил недостаточно средств в укрепление границ Украины, которые остаются уязвимыми. Об этом в опубликованном во вторник интервью британской газете The Independent заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы. Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам [президент Белоруссии Александр] Лукашенко", - сказал Кулеба, выразив беспокойство по поводу укрепления связей между Минском и Москвой.

Министр также констатировал, что Киев перестает верить обещаниям Запада и считает трудности на пути к вступлению Украины в ЕС и НАТО следствием опасений Евросоюза по поводу реакции Москвы на такое развитие событий. По его словам, проблема правого радикализма в стране "является раздутой" и ее влияние на процесс европейской интеграции Украины переоценено.

При этом Кулеба отметил, что Киев рассчитывает на поддержку США, так как президент Байден, по его оценкам, по-прежнему лично заинтересован в будущем Украины. "Думаю, что президент США открыт к взаимодействию с нами и понимает, что в американскую внутриполитическую риторику нас втянула предыдущая администрация. Он говорил, что не оставит Украину один на один с Россией, и это заявление имеет ключевое значение", - подчеркнул Кулеба.

В субботу, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming в Киеве глава украинского МИД призвал не держать Киев на "крючке реформ" и признать, что Украину не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому. Глава МИД также призвал Европу к "честному разговору" относительно перспектив членства Киева в ЕС.

Ранее Киев также выражал опасения по поводу того, что в Украину из Белоруссии могут устремиться мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Такая проблема наблюдается на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. На последней с начала года были задержаны более 4 тыс. нелегалов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.