Папа Римский назначил нового главу Римско-католической церкви в Белоруссии

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Святого престола.

"Святой отец назначил Иосифа Станевского архиепископом - митрополитом Минско-Могилевским", - указывается в сообщении. 52-летний белорусский католический прелат займет этот пост после отставки главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, которому 3 января исполнись 75 лет. По достижении этого возраста в Ватикане принято покидать занимаемые посты. В том же месяце Франциск принял его отставку.

После состоявшихся 9 августа 2020 года в Белоруссии президентских выборов в республике начались акции протеста оппозиции, вылившиеся в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Кондрусевич осудил действия силовиков. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику, президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в Белоруссию.

22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к Папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы белорусских католиков в республику. 24 декабря Кондрусевич приехал в Минск.