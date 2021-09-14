Спецгруппа НАТО по борьбе с гибридными угрозами завершила работу в Литве

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Группа специалистов по противодействию гибридным угрозам Североатлантического альянса, направленная по просьбе Вильнюса в республику, завершила работу в Литве. Об этом во вторник сообщило литовское Минобороны.

"Эксперты НАТО встретились с представителями государственных инстанций, армии, академического сообщества и неправительственных организаций, побывали в районе литовско-белорусской границы, проанализировали ситуацию и выдали свои рекомендации", - отмечается в сообщении. Характер этих рекомендаций не уточняется.

Спецгруппа НАТО по борьбе с гибридными угрозами находилась в Литве с 7 сентября. Ее численный состав не назывался. Указывалось, что в нее входят эксперты по кибернетической безопасности, планированию политики в сферах безопасности и стратегических коммуникаций.

Экспертная группа по гибридным угрозам была создана НАТО в 2018 году. В 2019 году она была задействована для анализа ситуации в Черногории.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В связи с этим Вильнюс попросил направить в Литву команду НАТО по борьбе с гибридными угрозами.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.