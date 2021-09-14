Сенатор США считает, что в Белом доме работает кукловод, принимающий решения за Байдена

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. В Белом доме работает кукловод, который может принимать за президента США Джо Байдена решения по ключевым вопросам, в том числе по ситуации в Афганистане. Такое мнение высказал во вторник старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш, потребовав выяснить его личность.

Выступая на посвященных ситуации в Афганистане слушаниях в комитете, сенатор назвал вывод американских войск из исламской республики "полным провалом". "Один из вопросов, в котором мы должны разобраться, - кто несет ответственность за это, кто принимал решения [о проведении данной операции]. Сейчас стоит реальный вопрос, кто принимает решения [за Байдена]", - считает 78-летний сенатор (от штата Айдахо).

Он выступил с критикой в адрес своего ровесника президента-демократа, который, по мнению Риша, уже не может сам принимать серьезные решения. "Мы точно знаем, что президент Соединенных Штатов находится в несколько невыгодном положении в том смысле, что кто-то принимает решения за него, - утверждал законодатель. - Он даже не может говорить без того, чтобы кто-то в Белом доме не подвергал его [выступления] цензуре и давал бы отмашку. Не далее как вчера [в понедельник] он был прерван на полуслове кем-то в Белом доме, кто принял решение, что президент Соединенных Штатов говорит что-то не то".

"Поэтому я хотел бы знать, кто этот человек, этот кукловод, если хотите, и мы должны знать, кто за это отвечает, кто принимает эти решения", - указал сенатор, добавив, что он сам поддерживал завершение операции в Афганистане, но не так, как это произошло в августе.

Опровержение Блинкена

На слушаниях состоялся развернутый обмен мнениями по этому поводу между старшим республиканцем комитета и госсекретарем Энтони Блинкеном. "Как в любом случае, в конечном счете решения, которые могут быть приняты только президентом, вырабатываются президентом, - заявил руководитель внешнеполитического ведомства. - Крупные, стратегические решения принимаются президентом. Тактические, оперативные - различными ведомствами, их руководителями и их сотрудниками". По его словам, "любой, кто знает президента, включая членов данного комитета, находится в курсе того, что он говорит за себя очень ясно и очень решительно".

Сенатор сообщил, что кто-то в Белом доме, по его мнению, прерывает прямые трансляции выступлений главы вашингтонской администрации. "Такого человека нет. Опять-таки: президент говорит сам за себя, принимает все стратегические решения, на которые влияют наиболее грамотные рекомендации людей вокруг него", - ответил Блинкен.

Сенатора не удовлетворили эти пояснения госсекретаря, он указал, что все видели, как трансляции выступлений Байдена прерывали в Белом доме.

"Любой, кто попытается не дать ему сказать то, что он хочет сказать, <...> вероятно, не продержится долго на работе", - отметил Блинкен.

Прерванная трансляция

Риш говорил о произошедшем в понедельник случае, когда Белый дом внезапно прервал официальную трансляцию встречи Байдена с должностными лицами в штате Айдахо, на которой обсуждалась ликвидация последствий бушующих на западе США лесных пожаров. По мнению телеканала Fox News и ряда других консервативных американских СМИ, такое решение уже не в первый раз было принято в связи с тем, что глава государства якобы начал отклоняться от заранее подготовленного для него текста. Так, в августе проводимая Белым домом прямая трансляции выступления президента была прервана после того, как он решил ответить на вопрос журналиста о выводе войск из Афганистана.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что многие сотрудники Белого дома отключают звук, либо обрывают прямую трансляцию сразу после того, как Байден произнесет подготовленную заранее речь, поскольку опасаются, что тот будет отвечать на вопросы журналистов. Сам президент неоднократно признавал, что его помощники просят его придерживаться подготовленного текста выступления. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в мае рассказала, что помощники американского лидера не рекомендуют ему отвечать на вопросы СМИ.