Источник: Турция после договоренностей с Египтом выводит наемников с авиабазы в Ливии

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Турция эвакуировала группу сирийских наемников, находившихся в Ливии на авиабазе Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи). Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в командовании Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Турецкие военно-транспортные самолеты A400 эвакуируют сирийских наемников с базы Эль-Ватыя в рамках достигнутых между Каиром и Анкарой договоренностей", - сказал собеседник агентства. Сколько именно боевиков было вывезено и куда, он не указал.

Между тем, как отметил источник, именно вопрос выдворения наемников, а также вывода иностранных войск из Ливии стал одним из главных на сегодняшних переговорах находящихся в Каире Хафтара и спикера Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилы Салеха с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Ранее официальный представитель египетского лидера сообщил, что на встрече президент вновь заявил о неизменной позиции его страны, отвергающей любое вмешательство извне в дела Ливии и требующей незамедлительного вывода всех иностранных войск и наемников с ее территории.

7-8 сентября в Анкаре состоялся второй раунд призванных вернуть полноценные отношения между Египтом и Турцией предварительных консультаций, участие в которых приняли заместитель главы МИД арабской республики Хамди Санад Лоза и его турецкий коллега Седат Онал. Как сообщал по их итогам ТАСС близкий к переговорам египетский дипломатический источник, на этих встречах обсуждались вызывающие наибольшие разногласия сторон вопросы, в первую очередь уход турецких военнослужащих и иностранных наемников из Ливии.

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и ЛНА. Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны, в ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

Восточные власти и ЛНА неоднократно обвиняли Турцию в переброске больших партий военной техники на подконтрольные ПНС территории, а также крупных групп наемников из Сирии. Кроме того, сообщалось, что турецкие военные заняли и переоборудовали под свои нужды ливийские базы, обучая и консультируя сражавшихся на стороне правительства Сарраджа вооруженные формирования, а также брали на себя командование боевыми действиями против сил Хафтара.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.