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Смена власти в Афганистане

Разведка США считает, что "Аль-Каида" благодаря талибам сможет устроить теракты в стране

Группировке понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы снова представлять угрозу, отметил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Скотт Берриер

ТАСС, 14 сентября. Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в случае сохранения радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для организации терактов на территории США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на оценки угроз национальной безопасности от представителей американских спецслужб.

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"Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране", - цитирует агентство директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.

Американские спецслужбы уже отслеживают деятельность "Аль-Каиды" по восстановлению своего присутствия в Афганистане, отметил со своей стороны заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Его прогноз также охватывает период от одного года до двух лет.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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