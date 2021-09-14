СМИ: причастные к смерти Флойда полицейские отрицают вину в нарушении его прав

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Четверо бывших полицейских города Миннеаполис (штат Миннесота) отказались на заседании суда признать свою вину в нарушении конституционных прав темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщил во вторник портал Star Tribune.

Федеральное большое жюри предъявило бывшим полицейским обвинения в мае. Дереку Шовину, ранее признанному судом штата Миннесота виновным в убийстве Флойда, инкриминируется лишение его "права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции". Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кьюн, Ту Тао и Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.

Заседание суда прошло в формате видеоконференции. Шовин вышел в эфир из тюрьмы.

Обвинения в убийстве рассматриваются на уровне штата. Шовин уже отбывает срок - 22 с половиной года - за убийство Флойда, позднее состоится отдельный процесс над Кьюном, Ту Тао и Лейном. Им инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Они предстанут перед судом штата позднее.

Нарушение конституционных прав - это уже федеральное преступление, требующее отдельного судебного процесса. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Уже на следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.