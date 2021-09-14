Блинкен заявил о последствиях для стран, которые будут помогать талибам нарушать обещания

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил последствиями тем государствам, которые станут помогать радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане игнорировать обязательства, выполнения которых ожидают от него Вашингтон и его партнеры.

На посвященных ситуации в Афганистане слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник ему был задан вопрос о том, имеется ли у американской администрации какая-либо стратегия "противодействия враждебному влиянию противников [США] в регионе" после того, как уход американских войск фактически привел к "вакууму влияния". В частности, сенатор, задававший вопрос, обратил внимание на то, что Китай намерен предоставить Афганистану помощь в размере около $31 млн, а Россия не стала закрывать свое посольство в Кабуле. Законодатель также упомянул в этом контексте Пакистан и Иран.

Блинкен ответил, что Вашингтон, принимая решение о выводе своих войск, учитывал то, "какое влияние это может оказать на соседние страны, государства региона, а также различные страны, имеющие интересы в Афганистане". "У ряда государств, которые вы перечислили, есть целый набор различных интересов в Афганистане, в том числе связанных с недопущением его превращения в площадку для терроризма, который направлен против них, в источник потока наркотиков, источник потенциальных потоков беженцев", - пояснил глава американской дипломатии.

В то же время, по его словам, США и их международные партнеры, в том числе в рамках ООН, выработали ряд условий для "Талибана", которые движение должно выполнить, чтобы, с точки зрения Вашингтона, добиться нормального отношения к себе со стороны мирового сообщества. "Если ожидания не воплотятся в жизнь, а другие страны будут помогать и потворствовать тому, чтобы талибы не соответствовали этим ожиданиям, у этого тоже будут последствия", - предупредил Блинкен.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.