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Генассамблея ООН

В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

Первые заседания будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала во вторник свою работу в Нью-Йорке. Полномочия председателя этого органа перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

В начале сессии к участникам обратятся генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и новый председатель ГА ООН. Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов. 21 сентября начнется неделя высокого уровня ГА ООН, на которую в Нью-Йорк прибудут лидеры ряда стран, главы правительств и министры.

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