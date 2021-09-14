Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана отработал высадку десанта на учениях

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Силы специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана в рамках учений "Три брата - 2021" отработали высадку десанта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

"В соответствии с планом учений были проведены тренировки по высадке сил спецназа из вертолетов, их передислокация, организация охраны и эвакуации личного состава. Действия участников маневров получили высокую оценку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Совместные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата - 2021" проходят в Азербайджане с 12 сентября. Основной целью учений, как сообщало Минобороны Азербайджана, заявлено совершенствование взаимодействия подразделений, а также подготовка к операциям в условиях мирного и военного времени. Маневры продлятся до 20 сентября.