СМИ: военные США вывезли в Ирак 70 цистерн с нефтью с сирийских месторождений

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Американские военнослужащие вывезли во вторник из подконтрольных им районов на северо-востоке Сирии не менее 70 цистерн с сирийской нефтью. Об этом сообщила во вторник телестанция Al Manar. По ее информации, колонна нефтевозов под усиленной охраной проследовала в Ирак через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид".

Как подчеркивает телестанция, нефть была вывезена с месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые находятся в руках американских военных и бойцов курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС). По сведениям местных источников, в Ирак вылетели также несколько вертолетов США с солдатами и офицерами, чей срок службы подошел к концу.

В понедельник на сирийскую территорию из Ирака прибыла колонна 45 грузовиков, которые доставили боеприпасы, военно-техническое оборудование и холодильные камеры с запасами продовольствия. Колонна направилась в сторону Эль-Маликии, в окрестностях которой в Харраб-эль-Джейре находится крупная военная база США.

С 2015 года американское командование создало на северо-востоке Сирии девять баз, дислоцированные там американские военнослужащие оказывают помощь СДС в борьбе с бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые активизировались в последнее время. Основные форпосты ИГ в этом регионе были ликвидированы в марте 2019 года формированиями СДС при поддержке западной коалиции.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".