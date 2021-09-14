{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГА ООН сформировала комитет для решения вопроса о постпредах Афганистана и Мьянмы

В частности, вопрос об Афганистане будет рассматриваться в октябре-ноябре

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия, Багамы, Бутан, Китай, Намибия, США, Сьерра-Леоне, Швеция и Чили вошли в состав аккредитационного комитета, которому предстоит решить вопрос о том, кто займет в ближайшие месяцы места постоянных представителей Афганистана и Мьянмы при всемирной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

В настоящий момент представителем Афганистана при ООН остается Гулям Исхакзай, назначенный правительством бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не направляло ООН письмо с предложением кандидатуры своего представителя во всемирной организации.

Аналогичная ситуация сложилась в Мьянме. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.

Россия, Китай и США ежегодно назначаются в состав аккредитационного комитета, остальные члены выбираются из числа членов ООН.

Как ожидается, вопрос об Афганистане будет рассматриваться в октябре-ноябре. Рассмотрение вопросы Мьянмы может состоятся раньше, поскольку в распоряжении ООН уже имеются соответствующие письма о назначении.

Теги
АфганистанМьянмаПолитический кризис в МьянмеСмена власти в Афганистане
Расследование убийства президента Гаити
Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента
Причиной отстранения стала "грубая административная ошибка"
Читать полностью