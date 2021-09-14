ГА ООН сформировала комитет для решения вопроса о постпредах Афганистана и Мьянмы

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия, Багамы, Бутан, Китай, Намибия, США, Сьерра-Леоне, Швеция и Чили вошли в состав аккредитационного комитета, которому предстоит решить вопрос о том, кто займет в ближайшие месяцы места постоянных представителей Афганистана и Мьянмы при всемирной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящий момент представителем Афганистана при ООН остается Гулям Исхакзай, назначенный правительством бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не направляло ООН письмо с предложением кандидатуры своего представителя во всемирной организации.

Аналогичная ситуация сложилась в Мьянме. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.

Россия, Китай и США ежегодно назначаются в состав аккредитационного комитета, остальные члены выбираются из числа членов ООН.

Как ожидается, вопрос об Афганистане будет рассматриваться в октябре-ноябре. Рассмотрение вопросы Мьянмы может состоятся раньше, поскольку в распоряжении ООН уже имеются соответствующие письма о назначении.