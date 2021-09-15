Секретари совбезов и министры стран ОДКБ в Душанбе обсудят Афганистан и работу объединения

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в среду в столице Таджикистана. На мероприятии планируется рассмотреть ситуацию в Афганистане и вопросы, связанные с работой объединения.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 15 сентября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров очно примет участие в этом заседании, где под председательством главы дипведомства Таджикистана Сироджиддина Мухриддина "будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период".

В формате совместного заседания планируется одобрить документы, которые выносятся на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам Захаровой, участники мероприятия "рассмотрят солидный пакет решений, которые касаются внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках организации".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также посетит в среду Душанбе и примет участие во встрече лично, сообщали в пресс-службе аппарата Совбеза. По данным СБ РФ, на заседании предполагается обсудить военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и ситуацию в Афганистане.

Как сообщили в российском военном ведомстве, на заседании Совета министров обороны страны ОДКБ будут обсуждены вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества. Для участия в нем в Душанбе уже прибыл глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщается на сайте ОДКБ, на мероприятии планируется принять "ряд важных политических заявлений", в том числе совместное заявление государств - членов объединения "О положении в Афганистане".

Про формат

Совместное заседание профильных министров и секретарей совбезов состоится в Душанбе в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 16 сентября. На ней лидеры стран - участниц объединения обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность в государствах ОДКБ, сообщается на сайте организации.

Саммит пройдет в очном формате, председательствовать на нем будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. При этом глава российского государства Владимир Путин во вторник заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом в его окружении. С учетом этого российский лидер в режиме видеоконференции примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС.

Про ОДКБ

ОДКБ - это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.

Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.