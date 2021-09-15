Неизвестные похитили 20 человек из гостиницы в Мексике

МЕХИКО, 15 сентября. /ТАСС/. Неизвестные преступники похитили около 20 иностранных граждан из гостиницы в районе Матеуала в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении прокуратуры штата.

"Я направил туда сотрудников, чтобы они присоединились к расследованию, и дал указания тем, кто находится в Матеуале, чтобы они проанализировали информацию и помогли установить местонахождение этих иностранцев, которых <...> лишили свободы", - заявил глава надзорного ведомства Федерико Эррера.

По словам свидетелей, похищение граждан Гаити и Венесуэлы совершили вооруженные лица, приехавшие к гостинице на трех автомобилях.

Сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, ежегодно пытаются попасть в США через территорию Мексики. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что его правительство продолжит сдерживать миграционные потоки. Он отметил, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.