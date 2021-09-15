Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса могут завершиться до конца года. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в опубликованном в среду интервью газете "Известия".

"Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все - ни у нас, ни в России - привиты. Так что признать сертификаты - это одно, но чтобы полностью открыть [границы] - тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", - сообщил он, отвечая на вопрос газеты о возможном успешном завершении переговоров до конца этого года.

По словам дипломата, переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля уже прошли. "В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд", - добавил он.

10 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на переговорах в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации.

21 июня замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия по линии МИД и Минздравов ведет переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса с целью допуска туристов из РФ в эту страну.