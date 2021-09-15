В Канаде рекордное число избирателей досрочно проголосовали на парламентских выборах

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рекордно большое количество канадцев досрочно проголосовали на парламентских выборах, которые состоятся 20 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник Избирательной комиссией Канады.

"Около 5 780 000 избирателей проголосовали досрочно, - отмечается в сообщении. - Это на 18,46% больше, чем на парламентских выборах 2019 года, когда досрочно проголосовали 4 879 312 человек". Так много избирателей в Канаде никогда не голосовали досрочно ранее. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году.

Досрочное голосование в стране проходило с 10 по 13 сентября. В избиркоме не уточнили, сколько всего канадцев имеют право голоса на выборах.

15 августа премьер-министр Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 20 сентября. Очередные парламентские выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году, однако возглавляемая Трюдо Либеральная партия не имеет большинства в законодательном органе. В последнее время премьер критиковал работу парламента за медлительность и назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением правительственной повестки. Трюдо хочет провести выборы как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте его успехов в борьбе с пандемией и сформировать кабмин большинства.

Лидер победившей партии станет премьер-министром Канады. По популярности в предвыборной гонке лидируют либералы (32,3%), второе место удерживает Консервативная партия (31,2%).