Президент Южной Кореи заявил, что страна к 2050 году откажется от пластиковых отходов

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Республика Корея к 2030 году сократит количество выбрасываемого ею пластикового мусора на 60%, а к 2050-му - на 100%. Об этом заявил в среду президент страны Мун Чжэ Ин по случаю отмечаемого в предстоящую субботу Международного дня очистки побережья.

"Пластик разлагается в природе около 450 лет, а микропластик представляет угрозу не только морским обитателям, но и здоровью человека. Южная Корея будет укреплять международное сотрудничество с тем, чтобы решить проблему пластиковых отходов, загрязняющих Мировой океан", - подчеркнул он.

"Республика Корея к 2030 году будет выбрасывать на 60% меньше такого мусора, а к середине века сведет его к нулю", - добавил глава государства.

Международный день очистки побережья проводится в третью субботу сентября, его цель - побудить людей сделать чище мировые пляжи. Южная Корея участвует в этой кампании с 2001 года.