Прокуратура Венесуэлы открыла против Хуана Гуайдо дело о хищении активов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо по делу об установлении контроля над компанией Monomeros - колумбийского дочернего предприятия государственной химической компании Pequiven. Об этом глава ведомства Тарек Сааб сообщил во вторник в Twitter.

Как уточнил чиновник, оппозиционному политику инкриминируется "злоупотребление полномочиями, государственная измена, преступный сговор, хищение активов и участие в преступном сообществе".

В марте 2019 года Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы, которая на тот момент контролировалась оппозицией, назначила новый временный совет директоров для Pequiven и ее дочернего предприятия Monomeros.

Ранее прокуратура завела несколько дел в отношении представителей оппозиции, включая Гуайдо. Он обвиняется в том числе в хищении государственных средств, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Лидер оппозиции Хуан Гуайдо и значительная часть остальных противников правительства отказались участвовать в голосовании и признавать его результаты. В июле 2021 года парламент нового созыва проголосовал за аннулирование соглашений, одобренных законодательным органом с 6 января 2016 года по 4 января 2021 года. По словам председателя парламента Хорхе Родригеса, решения, утвержденные предыдущим составом ассамблеи, были направлены на разграбление страны.