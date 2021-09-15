В Минобороны Израиля заявили, что через два-три месяца Иран сможет создать ядерную бомбу

ТАСС, 15 сентября. Иран через два-три месяца сможет произвести достаточное количество материала и нарастить потенциал, что позволит ему создать одну ядерную бомбу. Такое мнение в интервью журналу Foreign Policy, опубликованном во вторник, выразил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Политик считает, что дипломатические усилия не помогут свести на нет прогресс Ирана в сфере ядерных вооружений. Он отметил, что, с точки зрения Израиля, эффективным способом сдерживания Ирана будет оказание на Тегеран политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы. "Иран должен опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно", - заявил Ганц.

Также министр предупредил, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели. "Другие страны не будут бездействовать", - отметил он.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на экспертов, сопоставивших данные МАГАТЭ, сообщила о том, что за последние месяцы Иран вплотную приблизился к возможности создания ядерного боезаряда, накопив достаточный для этого объем обогащенного урана. Аналитики полагают, что Тегеран отделяет от этого этапа "месяц или около того", представители же федеральных ведомств США, имеющие, как напомнило издание, доступ и к закрытой информации, считают, что Иран сможет выйти на этот уровень в ближайшие несколько месяцев.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: о снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.