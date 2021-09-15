Япония по дипломатическим каналам выразила КНДР протест из-за ракетных пусков

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам в среду выразила протест КНДР в связи с новыми ракетными пусками. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Также отмечается, что глава департамента МИД Японии по Азии и Океании Такэхиро Фунакоси провел срочную встречу с находящимся в Токио спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом, с которым у него накануне уже прошли трехсторонние консультации при участии коллеги из Южной Кореи.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее сообщил, что КНДР в среду осуществила запуски ракет в сторону Японского моря, которые по оценке японских властей, были баллистическими. Глава японского правительства подчеркнул, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Он уведомил, что созовет в среду экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер также назвал ракетные пуски КНДР "нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН", подчеркнув, что Токио решительно протестует и осуждает действия Пхеньяна.

Он отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с новыми ракетными пусками. Суга также приказал удостовериться в безопасности всех судов и гражданских самолетов, находящихся в районе запуска.

Ранее береговая охрана Японии объявила, что КНДР с интервалом в несколько минут запустила в сторону Японского моря две ракеты. Министерство обороны подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. Оно назвало действия Пхеньяна "серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая" Японию.

В понедельник КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, были поражены цели на расстоянии 1 500 км. В Пхеньяне подчеркнули, что технические характеристики ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность. Японское правительство в связи с этим сообщило, что если ракета действительно способна преодолевать расстояние в 1 500 км, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии. Оно также пообещало продолжить укреплять обороноспособность страны.